Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon»

Британский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс примет участие в новом научно-фантастическом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о колонии, находящейся на краю галактики, которой угрожает армия тирана Балисария. Чтобы спасти свой дом, одна из жительниц колонии отправляется на другие планеты в поисках воинов-защитников.

Героиню сыграет София Бутелла, известная по фильмам «Взрывная блондинка» и «Мумия». Хопкинс же озвучит разумного боевого робота JC1435, ранее служившего в охране убитого короля.

Помимо Бутеллы и Хопкинса, над фильмом также будут работать Чарли Ханнам, Джимон Хунсу, Донна Бей, Рей Фишер, Стюарт Мартин, Кэри Элвес, Кори Столл, Майкл Хьюман, Альфонсо Эррера, Эд Скрейн, Клеопатра Колман, Фра Фи, Райан Рис, Джена Мэлоун, Э.Даффи, Шарлотта Мэгги, Скай Янг и Стаз Наир.

Снайдер выступил одновременно режиссером и сценаристом «Rebel Moon». Также за сценарий ленты отвечали Курт Джонстад и Шей Хаттен. Продюсерами выступили Снайдер вместе с супругой Деборой, Уэсли Коллер, Эрик Ньюман, Берген Суонсон и Сара Боуэн.