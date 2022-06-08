перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции 21:30
Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon» 20:48
Исследование: затраты на борьбу с последствиями изменения климата выросли на 800% за 20 лет 20:32
Запрет ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, первый трейлер «Черного Адама» и другие новости дня
20:16 дайджест
Исследование показало, что основная аудитория музеев в России — женщины от 25 до 40 лет 19:55
Netflix разработает анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями» 19:44
20th Century Studios/YouTube
Вышел полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника» 19:22
Любовь Соболь* получила срок в колонии общего режима по делу о проникновении в жилище 18:23
Gorillaz анонсировали новый сингл «Cracker Island». Возможно, на нем появится Thundercat 18:20
24 июня на Ural Music Night пройдут четыре шоукейса. У «Афиши Daily» там будет своя сцена 17:50
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли 17:47
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11
Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича» 15:59
Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях 15:33
«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок 15:09
Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет 14:58

Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Британский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс примет участие в новом научно-фантастическом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о колонии, находящейся на краю галактики, которой угрожает армия тирана Балисария. Чтобы спасти свой дом, одна из жительниц колонии отправляется на другие планеты в поисках воинов-защитников.

Героиню сыграет София Бутелла, известная по фильмам «Взрывная блондинка» и «Мумия». Хопкинс же озвучит разумного боевого робота JC1435, ранее служившего в охране убитого короля.

Помимо Бутеллы и Хопкинса, над фильмом также будут работать Чарли Ханнам, Джимон Хунсу, Донна Бей, Рей Фишер, Стюарт Мартин, Кэри Элвес, Кори Столл, Майкл Хьюман, Альфонсо Эррера, Эд Скрейн, Клеопатра Колман, Фра Фи, Райан Рис, Джена Мэлоун, Э.Даффи, Шарлотта Мэгги, Скай Янг и Стаз Наир.

Снайдер выступил одновременно режиссером и сценаристом «Rebel Moon». Также за сценарий ленты отвечали Курт Джонстад и Шей Хаттен. Продюсерами выступили Снайдер вместе с супругой Деборой, Уэсли Коллер, Эрик Ньюман, Берген Суонсон и Сара Боуэн.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Эскортницы
Группа девушек отправляется к арабским шейхам, но потом жалеет об этом
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Энтони Хопкинс
Даффи
София Бутелла
Стюарт Мартин
Эд Скрейн
Джена Мэлоун
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить