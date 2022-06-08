Netflix разработает анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями»

Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями». Об этом сообщил Variety.

Проект разработает Sony Pictures Animation вместе с исполнительными продюсерами Джейсоном Райтманом и Гилом Кенаном из Ghost Corps Inc. Ранее они выступали сценаристами (а Райтман был еще и режиссером) фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Детали сюжета нового мультсериала пока держатся в секрете. Он станет уже третьим анимационным шоу в истории франшизы. В 1986–1991 годах на телеканале ABC выходили «Настоящие охотники за привидениями», а позднее — «Экстремальные охотники за привидениями».

Первый мультсериал был продолжением приключений персонажей из оригинального фильма 1984 года. Второй же рассказывал о новых героях, возглавляемых Игоном Спенглером.