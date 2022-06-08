Действие картины происходит 300 лет назад во время Гражданской войны в США. Женщина из племени команчей Нура вопреки традициям индейского племени хочет стать воином, чтобы защитить свой народ от высокоразвитых хищников, которые прибыли на Землю из далекого космоса.

Режиссером картины выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд-10»), сценарий написал Патрик Эйсон («Джек Райан»), роль Нуры исполнила Эмбер Мидтандер («Легион»).

«Добыча» станет пятой частью основной франшизы «Хищник». После оригинального фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером последовал «Хищник-2» 1990 года, затем «Хищники», выпущенные в 2010-м, и еще один «Хищник», появившийся в 2018-м.

Серия фильмов также дважды пересекалась с франшизой «Чужой» — в 2004 году вышел «Чужой против Хищника», а через три года его продолжение — «Чужие против Хищника: Реквием».