Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) приняла решение выйти из Международной ассоциации кинотеатров. Она объединяет европейские национальные ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров (UNIC), сообщает «Интерфакс».

По словам члена АВК и главы российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева, заявление о выходе из UNIC стало итогом переговоров, как «правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России».

Он подчеркнул, что одним из вариантов был принудительный выход АВК из ассоциации, но по итогам переговоров стороны решили, что ABK выйдет по собственной инициативе.

Россия была членом ассоциации кинотеатров и владельцев кинотеатров с 2019 года. В UNIC представлены национальные ассоциации и ключевые прокатчики из 38 регионов. Организация продвигает культурные, социальные и экономические ценности в кинобизнесе и обеспечивает участие прокатчиков в совместном решении проблем.