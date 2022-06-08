«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок

Маркетплейс «Яндекс Маркет» будет продавать бывшие в употреблении товары от известных премиальных брендов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

На сайте ритейлера уже появились подержанные сумки Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega и других люксовых марок. Соответствующий раздел уже появился на его сайте, средняя цена товаров там — более 100 тыс. рублей.

В будущем «Яндекс Маркет» планирует добавить другие категории подержанных брендовых вещей, таких как одежда и обувь. Собеседник газеты сказал, что «такие товары позволят заместить ассортимент премиальных брендов, доступность которых сейчас временно ограничена».

Партнером проекта указана платформа The Cultt. Она будет проверять подлинность люксовых вещей. Ее соосновательница Татьяна Ермакова подтвердила сотрудничество с маркетплейсом.

Она добавила, что за два года работы проекта всего 10% из всех поступивших товаров оказались поддельными и большая часть из них была копиями высокого качества, которые на первый взгляд неотличимы от оригинальных. Сейчас сервис обрабатывает более 1000 заявок на проверку в месяц и благодаря сотрудничеству с «Яндекс Маркетом» надеется на их прирост на 25–30%.

Другие крупные площадки пока не спешат выходить на рынок люкса. В том числе, из‑за партнерства со многими крупными модными брендами, интереса к новой одежде, а также разнообразия других российских и зарубежных дизайнеров.

Однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что рано или поздно другие площадки тоже выйдут на этот рынок. Основная причина в том, что после ухода премиальных брендов из России, образовался слишком острый дефицит.