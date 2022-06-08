Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях

Власти Евросоюза пришли к соглашению, согласно которому к 2026 году как минимум 40% мест в советах директоров европейских компаний, чьи акции торгуются на бирже, должны занимать женщины. Об этом сообщает The Guardian.

Нововведение коснется должности неисполнительного или независимого директора — он не принимает участия в ежедневном управлении компанией, но занимается планированием и разработкой политики. Евросоюз также установил целевой показатель в 33% для женщин на всех руководящих позициях в бизнесе.

К компаниям смогут применять штрафные санкции, если они не назначат в советы достаточное количество женщин. Назначения могут быть отменены из‑за несоблюдения закона. Нововведения не коснутся компаний, в которых менее 250 сотрудников.

Bloomberg отмечает, что компании, торгующиеся на бирже, будут обязаны раз в год отчитываться, как они работают с гендерной повесткой. Если показатели по квотам не достигнуты, компании должны будут рассказать, каким способом планируется их достичь.

Французский Институт Жака Делора (его данными оперирует Европарламент) в марте сообщал, что в 2021 году женщины занимали 30,6% должностей в советах директоров в ЕС. Разброс среди государств — участников Евросоюза по этому показателю составил от 8,5% на Кипре до 45,3% во Франции. Последняя цифра уже сейчас выше обозначенного порога.

Еврокомиссия впервые предложила 40-процентную квоту для женщин в советах директоров в 2012 году. Тогда сообщалось, что на долю женщин приходится 8,9% кресел исполнительных директоров и 15% неисполнительных постов.

Тогда же ЕК заявила, что за 9 лет, прошедших на тот момент с 2003 года, рост числа женщин на руководящих позициях составил лишь 0,6%. Предложение ввести квоту тогда было отвергнуто рядом государств — участников ЕС, включая Великобританию и ФРГ.

Власти Европейского союза вернулись к рассмотрению предложения в марте 2020-го. Комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли тогда заявила, что квота «может быть очень некрасивым словом», но также она «является необходимым злом в том смысле, что если мы не прибегнем к квотированию, нам придется прождать еще сто лет, чтобы все изменилось само собой».