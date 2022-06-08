перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11
Автомобилисты в России допускают возможность покупки нового «Москвича» 15:59
Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях 15:33
«Яндекс Маркет» начал продавать подержанные сумки Dior, Prada, Gucci, Chanel и других люксовых марок 15:09
Песков: «Прямой линии» с Путиным в июне не будет 14:58
Пресс-материалы
Антоха МС станет хедлайнером фестиваля The Bowl в Москве 14:55
Тодд Филлипс начал работать над сиквелом «Джокера» 14:24
В подземелье «Зарядья» откроют экспозицию «Словографика» о пословицах и цитатах 13:59
Российские фармкомпании столкнулись с дефицитом оборудования для контроля качества лекарств 12:59
Суд взыскал с певицы Глюкозы 26 млн рублей в пользу кредиторов 12:28
NVO/Wikimedia Commons
Место возле посольства США в Москве назовут площадью Донецкой Народной Республики 11:55
В России выявили 3646 новых случаев коронавируса 11:08
На Байкале турист сорвался со скалы 10:53
Джулия Гарнер может сыграть Мадонну 10:14
Турция отказалась поддержать принятие Финляндии и Швеции в НАТО 9:15
«Ведомости»: «Аэрофлот» закажет 300 самолетов российского производства 8:45

Евросоюз вводит обязательную квоту на число женщин на руководящих должностях

Денис Ламехов
Сегодня в 15:33

Власти Евросоюза пришли к соглашению, согласно которому к 2026 году как минимум 40% мест в советах директоров европейских компаний, чьи акции торгуются на бирже, должны занимать женщины. Об этом сообщает The Guardian.

Нововведение коснется должности неисполнительного или независимого директора — он не принимает участия в ежедневном управлении компанией, но занимается планированием и разработкой политики. Евросоюз также установил целевой показатель в 33% для женщин на всех руководящих позициях в бизнесе.

К компаниям смогут применять штрафные санкции, если они не назначат в советы достаточное количество женщин. Назначения могут быть отменены из‑за несоблюдения закона. Нововведения не коснутся компаний, в которых менее 250 сотрудников.

Bloomberg отмечает, что компании, торгующиеся на бирже, будут обязаны раз в год отчитываться, как они работают с гендерной повесткой. Если показатели по квотам не достигнуты, компании должны будут рассказать, каким способом планируется их достичь.

Французский Институт Жака Делора (его данными оперирует Европарламент) в марте сообщал, что в 2021 году женщины занимали 30,6% должностей в советах директоров в ЕС. Разброс среди государств — участников Евросоюза по этому показателю составил от 8,5% на Кипре до 45,3% во Франции. Последняя цифра уже сейчас выше обозначенного порога.

Еврокомиссия впервые предложила 40-процентную квоту для женщин в советах директоров в 2012 году. Тогда сообщалось, что на долю женщин приходится 8,9% кресел исполнительных директоров и 15% неисполнительных постов.

Тогда же ЕК заявила, что за 9 лет, прошедших на тот момент с 2003 года, рост числа женщин на руководящих позициях составил лишь 0,6%. Предложение ввести квоту тогда было отвергнуто рядом государств — участников ЕС, включая Великобританию и ФРГ.

Власти Европейского союза вернулись к рассмотрению предложения в марте 2020-го. Комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли тогда заявила, что квота «может быть очень некрасивым словом», но также она «является необходимым злом в том смысле, что если мы не прибегнем к квотированию, нам придется прождать еще сто лет, чтобы все изменилось само собой».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить