перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Acura/YouTube
Хлоя Севиньи и Наташа Лионн вновь снимутся вместе — на этот раз в сериале «Poker Face» 3:22
В Британии сеть кинотеатров отменила показ кино о дочери пророка Мухаммеда из‑за протеста мусульман 2:56
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду 2:02
Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в сказочном тизере «Школы добра и зла» 1:08
Скарлетт Йоханссон снимется в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас 0:10
Невезучий Брэд Питт оказывается в поезде с убийцами в трейлере боевика «Быстрее пули» Вчера в 23:01
Post Malone/YouTube
Post Malone добавил в треклист «Twelve Carat Toothache» две новые песни Вчера в 22:45
«Пионер» проведет неделю фильмов «Путешествие по эпохам» c работами Ингмара Бергмана и Фатиха Акина Вчера в 22:10
Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки Вчера в 21:35
«Интурист», Сергей Монгайт и другие артисты откроют сезон в Swan Lake Bar Вчера в 21:33
Управляющая магазинами Nike компания намерена сократить число точек, но остаться на российском рынке Вчера в 21:17
Уголовное дело против Глуховского, гибель топ-менеджеров VK и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля «Стереолето». Это произошло после травли певицы в сети Вчера в 20:08
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound Вчера в 19:20
С 2024 года разъем Type-C станет обязательным для всех продаваемых в Евросоюзе устройств Вчера в 19:19
МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами допреальности Вчера в 18:36
Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри. Релиз состоится в сентябре Вчера в 18:26
Editors/YouTube
Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM» Вчера в 18:25
Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина Вчера в 17:51
Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети Вчера в 17:37

Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в сказочном тизере «Школы добра и зла»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:08

Netflix представил тизер своего нового проекта — фантастического фильма «Школа добра и зла», снятого по одноименным романам Сомана Чайнани. Он выйдет на стриминговой платформе осенью.

Кинопроект расскажет о двух подругах — Софи и Агате, которым выпало узнать о волшебной школе, где детей учат быть сказочными героями или злодеями. Девочки попадают в школу и становятся ее студентками.

Только вот судьба распоряжается неожиданным образом: очаровательная Софи попадает на факультет злодеев, в то время как мрачная Агата начинает готовиться к роли новой принцессы.

«Что если ошибка — первый ключ к разгадке того, кто такие Софи и Агата на самом деле? Их дружба будет подвергнута испытанию в этой захватывающей и комедийной истории, где единственный выход из сказки — пережить ее», — гласит синопсис фильма.

Режиссером картины выступил Поль Фиг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий написали Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна») и Лаура Солон («Новогодний корпоратив», «Пусть идет снег»).

Главные роли сыграли София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и Софиа Энн Карузо («Зло»). Керри Вашингтон («Рэй») и Мишель Йео («Все везде и сразу») сыграли профессоров школы. Кроме того, в фильме снялась Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости») — ей досталась роль Леди Лессо.

Также в ленте приняли участие Лоренс Фишберн, Пэтти ЛюПон, Кит Янг, Рэйчел Блум, Питер Серафинович, Марк Хип, Джейми Флаттерс, Фрейя Теодора Паркс, Деми Айзек Овиаве, Кейтлин Акинпелуми и Бриони Скарлетт.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Шарлиз Терон
Мишель Йео
Лоренс Фишберн
Пэтти Люпон
Рэйчел Блум
Питер Серафинович
Марк Хип
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить