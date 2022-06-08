Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в сказочном тизере «Школы добра и зла»

Кинопроект расскажет о двух подругах — Софи и Агате, которым выпало узнать о волшебной школе, где детей учат быть сказочными героями или злодеями. Девочки попадают в школу и становятся ее студентками.

Netflix представил тизер своего нового проекта — фантастического фильма «Школа добра и зла», снятого по одноименным романам Сомана Чайнани. Он выйдет на стриминговой платформе осенью.

Только вот судьба распоряжается неожиданным образом: очаровательная Софи попадает на факультет злодеев, в то время как мрачная Агата начинает готовиться к роли новой принцессы.

«Что если ошибка — первый ключ к разгадке того, кто такие Софи и Агата на самом деле? Их дружба будет подвергнута испытанию в этой захватывающей и комедийной истории, где единственный выход из сказки — пережить ее», — гласит синопсис фильма.

Режиссером картины выступил Поль Фиг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий написали Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна») и Лаура Солон («Новогодний корпоратив», «Пусть идет снег»).

Главные роли сыграли София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и Софиа Энн Карузо («Зло»). Керри Вашингтон («Рэй») и Мишель Йео («Все везде и сразу») сыграли профессоров школы. Кроме того, в фильме снялась Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости») — ей досталась роль Леди Лессо.

Также в ленте приняли участие Лоренс Фишберн, Пэтти ЛюПон, Кит Янг, Рэйчел Блум, Питер Серафинович, Марк Хип, Джейми Флаттерс, Фрейя Теодора Паркс, Деми Айзек Овиаве, Кейтлин Акинпелуми и Бриони Скарлетт.