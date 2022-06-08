Скарлетт Йоханссон снимется в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по фильмам «Матч-пойнт», «Люси» и «Кролик Джоджо», снимется в фильме «The Sea Change». Он станет первой режиссерской работой актрисы Кристин Скотт Томас, сообщил Deadline.

Картину уже запустили в производстве. Она будет поставлена по одноименному роману Элизабет Джейн Говард и расскажет о британском драматурге Эммануэле и его болезненной озлобленной жене Лилиан.

Эммануэль и Лилиан потеряли ребенка — дочь Сару. После ее смерти брак пары страдает из‑за тяжелых воспоминаний. Однажды супруги отправляются в путешествие на уединенный остров в Греции, и это приводит к неожиданным последствиям.

Йоханссон предположительно исполнит роль Лилиан. Кто станет ее партнером по съемочной площадке, пока неизвестно. Сценарий ленты разработала Ребекка Ленкевич («Колетт», «Ида») для продакшн-компании AGC Studios. Торстон Шумахер («Бруклин», «Кэрол») выступил продюсером проекта.

Кристин Скотт Томас — британская актриса, номинированная на премию «Оскар» за главную роль в драме «Английский пациент». Она также снималась в картинах «Четыре свадьбы и одни похороны», «Миссия невыполнима», «Госфорд-парк», «Жизнь как дом», «Легкое поведение», «Ребекка» и других.