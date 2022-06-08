перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Скарлетт Йоханссон снимется в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас 0:10
Невезучий Брэд Питт оказывается в поезде с убийцами в трейлере боевика «Быстрее пули» Вчера в 23:01
Post Malone/YouTube
Post Malone добавил в треклист «Twelve Carat Toothache» две новые песни Вчера в 22:45
«Пионер» проведет неделю фильмов «Путешествие по эпохам» c работами Ингмара Бергмана и Фатиха Акина Вчера в 22:10
Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки Вчера в 21:35
«Интурист», Сергей Монгайт и другие артисты откроют сезон в Swan Lake Bar Вчера в 21:33
Управляющая магазинами Nike компания намерена сократить число точек, но остаться на российском рынке Вчера в 21:17
Уголовное дело против Глуховского, гибель топ-менеджеров VK и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля «Стереолето». Это произошло после травли певицы в сети Вчера в 20:08
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль Summer Sound Вчера в 19:20
С 2024 года разъем Type-C станет обязательным для всех продаваемых в Евросоюзе устройств Вчера в 19:19
МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами допреальности Вчера в 18:36
Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри. Релиз состоится в сентябре Вчера в 18:26
Editors/YouTube
Editors выложили клип «Karma Climb» и анонсировали выпуск альбома «EBM» Вчера в 18:25
Татьяна Толстая поблагодарила «расизм, империализм и коррупцию» за появление Пушкина Вчера в 17:51
Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейской сети Вчера в 17:37
«Коммерсант»: в Telegram появится платная подписка Вчера в 17:20
Вышел новый выпуск шоу о секс-просвете «Правило 34» с Таней Стариковой Вчера в 16:43
doryfour/Flickr
Восьмой альбом Pixies выйдет 30 сентября. Группа выпустила документальный ролик о пластинке Вчера в 16:30
Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую Вчера в 15:58

Скарлетт Йоханссон снимется в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:10

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по фильмам «Матч-пойнт», «Люси» и «Кролик Джоджо», снимется в фильме «The Sea Change». Он станет первой режиссерской работой актрисы Кристин Скотт Томас, сообщил Deadline.

Картину уже запустили в производстве. Она будет поставлена по одноименному роману Элизабет Джейн Говард и расскажет о британском драматурге Эммануэле и его болезненной озлобленной жене Лилиан.

Эммануэль и Лилиан потеряли ребенка — дочь Сару. После ее смерти брак пары страдает из‑за тяжелых воспоминаний. Однажды супруги отправляются в путешествие на уединенный остров в Греции, и это приводит к неожиданным последствиям.

Йоханссон предположительно исполнит роль Лилиан. Кто станет ее партнером по съемочной площадке, пока неизвестно. Сценарий ленты разработала Ребекка Ленкевич («Колетт», «Ида») для продакшн-компании AGC Studios. Торстон Шумахер («Бруклин», «Кэрол») выступил продюсером проекта.

Кристин Скотт Томас — британская актриса, номинированная на премию «Оскар» за главную роль в драме «Английский пациент». Она также снималась в картинах «Четыре свадьбы и одни похороны», «Миссия невыполнима», «Госфорд-парк», «Жизнь как дом», «Легкое поведение», «Ребекка» и других.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить