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С 2024 года разъем Type-C станет обязательным для всех продаваемых в Евросоюзе устройств

Денис Ламехов
Сегодня в 19:19

Европарламент и Совет Евросоюза договорились, что с осени 2024 года все продаваемые в ЕС гаджеты должны будут иметь порт для зарядки USB Type-C. Сообщение об этом появилось на сайте Европарламента.

Под действие новых правил попадут смартфоны, планшеты, электронные книги, наушники, цифровые камеры, гарнитуры, портативные игровые консоли и переносные колонки.

Спустя 40 месяцев после вступления соглашения в силу требование будет распространено на ноутбуки. Оно не затронет ранее поставленные на рынок товары из указанного перечня.

По условиям соглашения, все устройства будут укомплектованы кабелями для зарядки с одинаковыми разъемами. Адаптер будет доступен отдельно. Такая мера призвана уменьшить количество электронных отходов, указывает Европарламент.

С ростом востребованности беспроводной зарядки власти ЕС смогут разработать поправки, обеспечивающие взаимозаменяемость технологий.

Теперь Европарламент и Совет Европейского союза «должны формально одобрить соглашение». Затем оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу спустя 20 дней после публикации.

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