Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри. Релиз состоится в сентябре

Британская рок-группа Queen выпустит ранее не изданную песню, которую музыканты записали при участии фронтмена коллектива Фредди Меркьюри, умершего в 1989 году. Об этом Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали в интервью BBC Radio 2, сообщили Daily Mail и RTBF.

Музыканты обнаружили песню в своих архивах. Она, как рассказали участники Queen, была записана для альбома «The Miracle», который вышел в 1989 году. Тогда артисты подготовили около 30 треков — многие из них так и не были выпущены.

«Мы нашли маленькую жемчужину с участием Фредди, о которой мы как‑то забыли. И это замечательно. На самом деле это было реальное открытие», — сказал Роджер Тейлор.

Он пообещал выпустить песню в сентябре. Брайан Мэй назвал запись «прекрасной» и «трогательной». «Это очень страстная композиция», — добавил Тейлор.

Группа Queen появилась в 1970-х годах и стала одним из самых успешных рок-коллективов в истории музыки. В 1991 году Queen потеряла своего вокалиста: Фредди Меркьюри скончался от последствий СПИДа. Его жизни посвящен фильм «Богемская рапсодия».