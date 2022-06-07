перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана выйдет 5 августа. Netflix опубликовал тизер 1:06
Майк Флэнаган выпустит к Хэллоуину новый хоррор-сериал. Тизер «Клуба полуночников» — уже в сети Вчера в 23:45
Anadolu Agency/Getty Images
Владимир Зеленский пообещал ввести визовый режим для россиян Вчера в 22:38
Вышел первый тизер-трейлер «Кабинета редкостей» — хоррор-антологии Гильермо дель Торо Вчера в 22:10
Детский омбудсмен одобрила участие несовершеннолетних в флешмобах с буквой Z Вчера в 21:23
Netflix показал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Ключи Локков» Вчера в 20:51
Более 50% электричества — из возобновляемых источников и другие прогнозы Huawei к 2030 году Вчера в 20:50
В екатеринбургском лицее уволили завуча из‑за танца учеников, в котором усмотрели «пропаганду ЛГБТ» Вчера в 20:39
Победители MTV Awards, Ла Скала против отмены русской культуры и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
Vladislav Klapin/Unsplash
«Митинг», «фейк» и «краш»: россияне назвали самые популярные и раздражающие англицизмы Вчера в 19:25
Русский музей выпустил коллекцию мерча по мотивам авангардных картин XX века Вчера в 18:40
Ла Скала выступил против отмены русской культуры. Новый сезон театр начнет оперой «Борис Годунов» Вчера в 18:18
В «Драйве» вновь появились Ford Mustang 60-х годов Вчера в 17:50
Фантастические существа в первом тизере мультфильма «Странный мир» Вчера в 17:45
ThisIsEngineering/Pexels
В Британии начали тестировать четырехдневную рабочую неделю. Как устроен этот эксперимент? Вчера в 17:43
Мария Машкова в дебютном трейлере сериала «Женщина в состоянии развода» Вчера в 17:24
Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми» Вчера в 16:52
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку клиентам от 18 лет Вчера в 16:47
Кристоф Вальц сыграет голливудского режиссера Билли Уайлдера Вчера в 16:44
Пресс-материалы
«Звук» подготовил джазовые плейлисты и выпустил подкаст с Игорем Бутманом Вчера в 16:09

Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана выйдет 5 августа. Netflix опубликовал тизер

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

Сериал «Песочный человек» — экранизация одноименных комиксов Нила Геймана — выйдет на стриминговом сервисе Netflix 5 августа. Тизер проекта представили во время Geeked Week.

В ролике показали главного героя шоу — Морфея, вечное существо, управляющее снами, в исполнении британского актера Тома Старриджа. По сюжету Морфей попал в плен в начале XX века — и сумел выбраться из него лишь столетие спустя.

Как показывает тизер, Морфей после освобождения обнаруживает мир совсем не таким, каким он знал его. Его владения оказались разрушены и опустошены. «Сны и кошмары более не узнают своего создателя», — говорит сам Морфей в видео.

Помимо Старриджа, в сериале снялись Вивьен Ачимпонг в роли Библиотекаря, Кирби Хауэлл-Батист в роли Смерти, Мейсон Александр Парк в роли Желания, Дэвид Тьюлис в роли зловещего Доктора Судьбы и Бойд Холбрук в ролик Коринфянина.

Также в шоу можно будет увидеть Гвендолин Кристи, Чарльза Дэнса, Асима Чодри, Санджива Бхаскара, Донну Престон, Дженну Коулман, Ниам Уолш, Джоэли Ричардсон, Кио Ра, Стивена Фрая, Разану Джаммаль, Сандру Джеймс Янг и Пэттона Освальта.

Исполнительными продюсерами «Песочного человека» выступили сам Гейман, Аллан Хайнберг («Улов») и Дэвид С. Гойер («Вспомни, что будет»). Хайнберг также стал шоураннером первого сезона. Ожидается, что в первом сезоне шоу будет 11 эпизодов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Нил Гейман
Дэвид Тьюлис
Бойд Холбрук
Гвендолин Кристи
Чарльз Дэнс
Дженна Коулман
Аллан Хайнберг
Джеймс Янг
Дэвид Гойер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить