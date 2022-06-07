Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана выйдет 5 августа. Netflix опубликовал тизер

В ролике показали главного героя шоу — Морфея, вечное существо, управляющее снами, в исполнении британского актера Тома Старриджа. По сюжету Морфей попал в плен в начале XX века — и сумел выбраться из него лишь столетие спустя.

Сериал «Песочный человек» — экранизация одноименных комиксов Нила Геймана — выйдет на стриминговом сервисе Netflix 5 августа. Тизер проекта представили во время Geeked Week.

Как показывает тизер, Морфей после освобождения обнаруживает мир совсем не таким, каким он знал его. Его владения оказались разрушены и опустошены. «Сны и кошмары более не узнают своего создателя», — говорит сам Морфей в видео.

Помимо Старриджа, в сериале снялись Вивьен Ачимпонг в роли Библиотекаря, Кирби Хауэлл-Батист в роли Смерти, Мейсон Александр Парк в роли Желания, Дэвид Тьюлис в роли зловещего Доктора Судьбы и Бойд Холбрук в ролик Коринфянина.

Также в шоу можно будет увидеть Гвендолин Кристи, Чарльза Дэнса, Асима Чодри, Санджива Бхаскара, Донну Престон, Дженну Коулман, Ниам Уолш, Джоэли Ричардсон, Кио Ра, Стивена Фрая, Разану Джаммаль, Сандру Джеймс Янг и Пэттона Освальта.

Исполнительными продюсерами «Песочного человека» выступили сам Гейман, Аллан Хайнберг («Улов») и Дэвид С. Гойер («Вспомни, что будет»). Хайнберг также стал шоураннером первого сезона. Ожидается, что в первом сезоне шоу будет 11 эпизодов.