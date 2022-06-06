Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала «Клуба полуночников» — новой работы режиссера и сценариста Майкла Флэнагана. Этот проект будет уже четвертым многосерийным хоррором, снятым кинематографистом для платформы.

В 2018 году Флэнаган поставил для Netflix «Призрак дома на холме», хорошо принятый критиками. В 2020 году он выпустил «Призраки усадьбы Блай», а годом спустя — «Полуночную мессу».

Новое шоу расскажет о группе из семи тинейджеров, которые живут в хосписе для неизлечимо больных. Друзья по несчастью договариваются, что первый умерший из них непременно свяжется с остальными, чтобы подтвердить реальность призраков.

Вскоре после смерти одного из подростков оказывается, что члены «Клуба полуночников» заигрывали с силами, природы которых совсем не понимают. Эти потусторонние силы воспринимают интерес детей как приглашение к охоте.