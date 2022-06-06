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Майк Флэнаган выпустит к Хэллоуину новый хоррор-сериал. Тизер «Клуба полуночников» — уже в сети

Юлия Онодэра
Вчера в 23:45

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала «Клуба полуночников» — новой работы режиссера и сценариста Майкла Флэнагана. Этот проект будет уже четвертым многосерийным хоррором, снятым кинематографистом для платформы.

В 2018 году Флэнаган поставил для Netflix «Призрак дома на холме», хорошо принятый критиками. В 2020 году он выпустил «Призраки усадьбы Блай», а годом спустя — «Полуночную мессу».

Новое шоу расскажет о группе из семи тинейджеров, которые живут в хосписе для неизлечимо больных. Друзья по несчастью договариваются, что первый умерший из них непременно свяжется с остальными, чтобы подтвердить реальность призраков.

Вскоре после смерти одного из подростков оказывается, что члены «Клуба полуночников» заигрывали с силами, природы которых совсем не понимают. Эти потусторонние силы воспринимают интерес детей как приглашение к охоте.

В тизере показаны главные герои сериала, их сыграли Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Айя Фурукава, Аннара Симон, Уильямс Крис Самптер и Сауриян Сапкота. Помимо них, в шоу снялись Хизер Лангенкамп, Зак Гилфорд, Мэтт Бидел и Саманта Слоян.

«Клуб полуночников» выйдет на Netflix 7 октября, в преддверие Хэллоуина. В это же время выходили и предыдущие многосерийные проекты Флэнагана. Над готовящемся релизом режиссер работал вместе с Лией Фонг. За основу сериала был взят одноименный роман Кристофера Пайка.

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