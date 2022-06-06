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Вышел первый тизер-трейлер «Кабинета редкостей» — хоррор-антологии Гильермо дель Торо

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:10

В сети появился первый тизер-трейлер сериала «Кабинет редкостей», над которым работал постановщик «Лабиринт Фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году.

Оно станет антологией из восьми эпизодов, каждый из которых расскажет хоррор-историю. К созданию частей «Кабинета редкостей» привлекли в числе прочих режиссеров «Бабадука», «Мэнди», «Химеры» и «Пустого человека».

Тизер-трейлер упоминает семерых кинематографистов, которые сняли серии шоу. Работал ли над каким‑либо из эпизодов в качестве режиссера сам дель Торо, неизвестно. Тем не менее, он выступает шоураннером и продюсером проекта. Другими продюсерами стали Джей Майкл Дейл и Гэри Ангар.

В сериале снялись Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Дориан Грей»), Руперт Гринт («Дом с прислугой»), София Бутелла («Мумия»), Шарлин Йи («Окей, Лекси!») и Криспин Гловер («Мы всегда жили в замке»).

Среди других артистов шоу — Эрик Андре («Праведные Джемстоуны»), Эсси Дэвис («Бабадук»), Исмаэль Крус Кордова («Отыграть назад»), Кейт Микуччи («Клиника»), Люк Робертс, Ф. Мюррей Абрахам, Глинн Терман, Элпидия Каррилло, Ханна Галвэй, Деметриус Гросс, Дэвид Хьюлетт, Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше и Питер Уеллер.

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