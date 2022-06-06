В сети появился первый тизер-трейлер сериала «Кабинет редкостей», над которым работал постановщик «Лабиринт Фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году.

Оно станет антологией из восьми эпизодов, каждый из которых расскажет хоррор-историю. К созданию частей «Кабинета редкостей» привлекли в числе прочих режиссеров «Бабадука», «Мэнди», «Химеры» и «Пустого человека».