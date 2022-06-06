В Москве пройдут премьерные показы «Невидимого мира»

8 и 15 июня в Москве пройдут премьерные показы отмеченного в Каннах призом ФИПРЕССИ бельгийского фильма «Невидимый мир». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Нора и Абель — новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность», — гласит синопсис картины.

Лента стала полнометражной дебютной работой режиссера и сценариста Лауры Вандел. Она писала сценарий к ней около пяти лет, прочитав множество книг о детской психологии. Для многих актеров «Невидимый мир» стал первой работой в кино.

8 июня в киноцентре «Октябрь» фильм обсудят психолог Анетта Орлова и директор кинопрокатной компании Capella Film Вера Фетищева, а 15 июня в Москино «Космос» — кинокритик Егор Москвитин и директор по развитию программы «Травли NET» (АНО «БО «Журавлик») Анна Копылова. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.