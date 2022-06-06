Губернатор Курской области вновь сообщил об обстреле Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино в Глушковском районе рано утром 6 июня. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 7.03 по московскому времени.

По его словам, удары пришлись на мост и местные предприятия. В частности, есть повреждения на территории сахарного завода.

Стартовой также заявил, что в результате обстрела пострадал двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками — в доме «просекло крышу», выбиты стекла. Сгорел автомобиль.

В своем телеграммной-канале Старовойт также опубликовал фотографии, на которых видны последствия удара.