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Губернатор Курской области вновь сообщил об обстреле Теткино 9:16
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Губернатор Курской области вновь сообщил об обстреле Теткино

Виктория Шанина
Сегодня в 9:16

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино в Глушковском районе рано утром 6 июня. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 7.03 по московскому времени.

По его словам, удары пришлись на мост и местные предприятия. В частности, есть повреждения на территории сахарного завода.

Стартовой также заявил, что в результате обстрела пострадал двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками — в доме «просекло крышу», выбиты стекла. Сгорел автомобиль.

В своем телеграммной-канале Старовойт также опубликовал фотографии, на которых видны последствия удара.

После начала «военной спецоперации» власти Курской области уже не раз сообщали об обстрелах приграничных районов. С середины апреля помимо Теткино под огонь попадали населенный пункт Сподарюшино, села Журавлевка, Головчино и Солохи, а также поселок Середа.

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