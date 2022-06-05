Патриарх Кирилл предложил включить основы православия в школьную программу

Патриарх Кирилл считает нужным преподавать детям в школе основы православия, передает его слова БелТА. Он приехал в Беларусь на празднование 1030-летия православия в этой стране.

«Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ», — заявил глава РПЦ.

Подрастающее поколение находится под воздействием современного информационного потока и не умеет критически подходить к информации из интернета, полагает он, поэтому у него нужно укреплять «великий дар православной веры».

На сегодняшний день в четвертом классе школьникам преподают «Основы религиозных культур и светской этики», но родители детей могут также выбирать между основами исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.