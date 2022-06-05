В возрасте 78 лет умер грузинский режиссер Темур Чхеидзе, ставивший постановки в БДТ и Большом театре. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

«Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков», — говорится в заметке.

В 1981 году Чхеидзе стал Народным артистом Грузии. Он начал работать в петербургском Большом драматическом театре им. Георгия Товстоногова в 1991 году на должности режиссера-постановщика, в 2004 году стал главным режиссером театра и через три года — художественным руководителем.

Чхеидзе ставил на сцене БДТ «Салемских колдуний», «Макбета», «Бориса Годунова», «Дом, где разбиваются сердца» и «Маскарад». В МХТ имени Чехова он режиссировал «Антигону».

В 1990-х в Мариинском театре оперы Чхеидзе ставил «Игрока» Сергея Прокофьева и «Летучего голландца» Рихарда. В 2004 году на сцене Большого театра режиссер поставил оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Также его постановки показыали в оперных театрах Франции в Париже и Бордо.

В 2014 году Чхеидзе возглавил в тбилисский Центр развития современного театрального искусства базе театра «Самепо убани».