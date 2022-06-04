Американская певица и рэперка Даниель Бальбуэна, известная как 070 Shake, выпустила второй студийный альбом «You Can’t Kill Me». На пластинке 14 треков, в том числе совместная работа с группой Queens «Body».
За сведение и мастеринг отвечал продюсер Майк Дин, который работал с Канье Уэстом, Ланой Дель Рэй, Трэвисом Скоттом, Jay-Z, Бейонсе, Селеной Гомес, The Weeknd и другими топовыми артистами.
Вот как сама 070 Shake объяснила название альбома: «Мы так привязаны к физическому миру, что становимся более восприимчивыми к травмам. Вы не можете меня убить, поскольку я больше, чем мое тело».
Вместе с пластинкой артистка выпустила минималистичный клип на песню «Medicine». Он символизирует прощание Шейк с болезненными отношениями и наполнен отсылками к фильмам «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и «Начало» Кристофера Нолана.
«You Can’t Kill Me» — продолжение дебютного альбома 070 Shake «Modus Vivendi», который вышел в январе 2020 года. До этого она отметилась сотрудничеством с Канье Уэстом, поработав над двумя песнями с его альбома «Ye» ― «Ghost Town» и «Violent Crimes».