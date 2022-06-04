Первая китаянка, отправившаяся в космос, совершит второй полет на орбиту

В Китае объявили экипаж орбитальной станции «Тяньгун». В него вошли Цай Сюжэ, Чэнь Дун и Лю Ян — первая женщина в истории КНР, которая отправилась в космос. Об этом пишет «Синьхуя» со ссылкой на Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA).

Тайконавты полетят к станции «Тяньгун» на космическом корабле «Шэньчжоу-14». Пуск будет произведен утром в воскресенье, 5 июня, с космодрома Цзюнань на северо-западе Китая.

Космическая миссия рассчитана на шесть месяцев. В задачи экипажа входит завершение строительства станции «Тяньгун». Во время миссии к ней пристыкуют два лабораторных модуля, грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-15». Вместе с экипажем последнего тайконавты из «Шэньчжоу-14» вернутся в декабре на посадочную площадку в районе Внутренней Монголии.

Чэнь Дун совершила свой первый полет в 2012 году. В 2015-м она родила ребенка, а затем вернулась к тренировкам для следующего полета.