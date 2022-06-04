Под Донецком из‑за боевых действий загорелся самый крупный деревянный храм Украины

Скит принадлежит Украинской православной церкви. Там отметили, что пламя полностью охватило главный храм обители. О погибших и пострадавших пока нет информации.

Скит строился с 2001 по 2009 год в традициях русского деревянного зодчества. Деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был завершен в 2009 году в некотором отдалении от Лавры, на вершине горы. Он стал самым крупным деревянным храмом Украины. Религиозное сооружение возвели на месте взорванного в 1947 году одноименного храма.

Ранее при обстреле Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря.