перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Граффити с Хармсом в Петербурге закрашивают 16:29
Под Донецком из‑за боевых действий загорелся самый крупный деревянный храм Украины 15:47
Проект «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-колле «Архстояния» 14:58
В России выявили 4101 новый случай коронавируса 13:12
Рогозин поручил восстановить работу отключенного Германией телескопа eROSITA 12:37
Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области 10:56
Ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июня 9:42
robbieherrera / Unsplash
Россияне при попытке оформить визу в Мексику получают отказ на украинском языке 8:41
В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо 1:57
Светлана Лобода выпустила песню «Молитва», посвященную 100 дням «спецоперации» 1:09
Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с Джеффом Беком 0:37
«Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета 0:04
Издательство «Alpaca»/"ВКонтакте"
Серию книг «Кольцо Тьмы», продолжающую «Властелина колец», выпустят в виде комикса Вчера в 23:01
Песков: у его дочери Елизаветы, которая попала под санкции США и ЕС, «на многое раскрываются глаза» Вчера в 22:35
В музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет концерт пианистки Евы Геворгян Вчера в 22:10
HBO решил не продлевать «Воспитанных волками» на третий сезон Вчера в 21:59
Журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и еще четыре человека включены в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 21:22
Часть магазинов LEGO приостановила работу в России из‑за отсутствия товаров Вчера в 21:09
Адвокат Эмбер Херд: актриса проиграла в суде из‑за травли в соцсетях Вчера в 20:59
«Яндекс» без Воложа, Невзоров* с гражданством Украины и другие новости дня
Вчера в 20:44 дайджест

Под Донецком из‑за боевых действий загорелся самый крупный деревянный храм Украины

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

В Донецкой области загорелся Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. Как пишет РИА «Новости», возгорание произошло «в результате боевых действий».

Скит принадлежит Украинской православной церкви. Там отметили, что пламя полностью охватило главный храм обители. О погибших и пострадавших пока нет информации.

Автор: Украинская православная церковь

Скит строился с 2001 по 2009 год в традициях русского деревянного зодчества. Деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был завершен в 2009 году в некотором отдалении от Лавры, на вершине горы. Он стал самым крупным деревянным храмом Украины. Религиозное сооружение возвели на месте взорванного в 1947 году одноименного храма.

Ранее при обстреле Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Своя война. Шторм в пустыне
Алексей Чадов отправляется в Сирию, мечтая вернуться на балабановскую «Войну»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить