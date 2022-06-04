«Дэдпул останется Дэдпулом»: сценаристы франшизы рассказали о работе над третьим фильмом

Ретт Риз и Пол Верник, написавшие сценарии к первым двум фильмам о Дэдпуле, рассказали The Hollywood Reporter о работе над третьей частью. По их словам, присоединение франшизы к кинематографической вселенной Marvel не изменит подачу, которую полюбили зрители в первых двух частях.

«Дэдпул останется Дэдпулом», — сказал Верник. А Риз попросил фанатов не беспокоиться, что Disney попытается сделать фильм более семейным. Сценаристы говорят, что получают поддержку от студии в своих творческих начинаниях. Однако, если они «переходят черту» в отношении определенной шутки, то могут услышать о ее неуместности в сценарии.

«Снова работать в этой команде просто прекрасно, особенно с возможностями, которые дает киновселенная Marvel с ее героями и злодеями. Мы и подумать не могли, что Disney и Fox могут сойтись. Такая возможность никак не влияла на наши сюжеты, но мы определенно видим свои плюсы в этой ситуации», — сказал Риз.

Подробности сюжета сценаристы держат в секрете. Однако они намекнули, что нашли способ использовать наработки изначального сценария, написанного еще до сделки Disney и Fox.

Пока у «Дэдпула-3» нет даже примерной даты премьеры. Режиссером фильма выступает Шон Леви, работавший с Райаном Рейнольдсом над «Главным героем».