В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо

В США врачи из компании 3DBio Therapeutics впервые в мире пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо. Об этом рассказал The New York Times.
Пациенткой стала двадцатилетняя девушка, которая родилась с деформацией правого уха. Ушной имплантат для нее изготовили из ее же клеток, чтобы новое ухо легче прижилось.
Имплантат сделали такой формы, чтобы он сочетался по форме со здоровым ухом девушки. По словам разработчиков технологии, через некоторое время после трансплантации новое ухо будет выглядеть и ощущаться как настоящее. Это произойдет, так как оно будет продолжать регенерировать хрящевую ткань.
Ученые называют проведенную операцию серьезным достижением и надеются, что технология 3D-печати органов для пересадки будет развиваться. Ей предстоит завершить клинические испытания, в которых участвуют 11 пациентов.