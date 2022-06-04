В США врачи впервые пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо

В США врачи из компании 3DBio Therapeutics впервые в мире пересадили орган, напечатанный на 3D-принтере. Им стало ухо. Об этом рассказал The New York Times.

Пациенткой стала двадцатилетняя девушка, которая родилась с деформацией правого уха. Ушной имплантат для нее изготовили из ее же клеток, чтобы новое ухо легче прижилось.