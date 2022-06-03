В музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет концерт пианистки Евы Геворгян

В музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов 7 июня пройдет концерт пианистки Евы Геворгян — единственной в мире обладательницы титула Yamaha Young Performing Artists Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистки.

Геворгян сыграет произведения Александра Скрябина и Сергея Рахманинова, а также немецкого композитора XX века Пауля Хиндемита. Концерт будет длиться один час, он пройдет без антракта.

В данный момент Ева Геворгян учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Она с триумфом выступала на музыкальных конкурсах в Швейцарии, США, Польше, Германии, Португалии, Италии, России и Узбекистане.

В 2020 году пианист Евгений Кисин выбрал Геворгян стипендиаткой фестиваля в Руре. Также музыкант выигрывала премию International Classical Music Awards и была лауреаткой I Всероссийского конкурса стипендиатов фонда «Новые имена».

Среди других побед Геворгян — Гран-при Первого всероссийского отбора Российского национального оркестра, главный приз Öschberghof Classic Piano Festival и спецприз 18-го Международного конкурса имени Шопена.