Журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и еще четыре человека включены в реестр СМИ-иноагентов

Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин, а также еще четыре человека включены в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди новых иноагентов числятся журналист Михаил Соколов, известный по своей работе на «Эхе Москвы» и «Радио Свобода»*, и предприниматель Евгений Чичваркин, в прошлом совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть».

Также в перечень попали политолог Николай Петров, правозащитница Ирина Данилович и художница Юлия Цветкова, которую преследовали за рисунки с изображением женских тел в паблике «Монологи вагины».

*«Радио Свобода» признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.