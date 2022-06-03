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Участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову отпустили из хорватской тюрьмы

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

Задержанную в Хорватии по запросу Туркменистана участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову отпустили на свободу. Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на ее адвоката Лину Бурдак.

Туркменская активистка участвовала в туре «Riot Days» против «спецоперации». Группа уже выступила в Исландии, Германии, Нидерландах, Австрии, Литве, Бельгии и Словении. В Словении Ниязову задержали в первый раз — также на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана, но, как и в Хорватии, отпустили.

Ордер на задержание активистки был выдан в 2002 году, когда она жила в Швейцарии. Власти Туркменистана сообщили в Интерпол, что Ниязова проходит подозреваемой по делу о хищении из Центрального банка страны около 40 млн долларов.

По версии следствия, которое Туркменистан проводил вместе с Россией, средства из ЦБ республики были выведены в том числе через банки РФ. Среди них — Индэкс-банк, где в то время работала подозреваемая.

В 2011 году Ниязову задержали в Швейцарии, откуда согласились выдать в Россию. В 2013 году Замоскворецкий суд приговорил активистку к шести годам колонии по делу об отмывании денег и мошенничестве. Через пять лет заключения она вышла на свободу.

*«Настоящее время» внесено Минюстом в список СМИ-иностранных агентов.

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