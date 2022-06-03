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Центр «Школа профессий» проведет аукцион, чтобы запустить инклюзивное кафе «Разные зерна»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:13

9 июня центр «Школа профессий» проведет благотворительный аукцион и концерт, чтобы на вырученные средства запустить инклюзивное кафе «Разные зерна» — в нем будут работать взрослые люди с аутизмом и другими особенностями развития. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На торги будут выставлены изделия из керамики, посуда, украшения, мыло, свечи, текстиль и другие предметы быта, созданные в инклюзивных мастерских — состав участников обещают обнародовать позднее. В концерте примут участие музыканты с особенностями развития.

Кроме того, организаторы презентуют концепцию «Разных зерен» и проведут дискуссию на тему «Зачем инклюзия нужна обычному человеку?».

Сбор средств на запуск проекта также открыт на платформе Planeta.ru — он завершается 12 июня. К текущему моменту собрано 38% от заявленной суммы 1,25 млн рублей.

Аукцион и концерт состоятся в КЦ «Интеграция» им. Николая Островского. Его адрес: Москва, улица Тверская, 14. Вход для детей до 18 лет и для людей с особыми потребностями бесплатный, по предварительной регистрации. Подробности — по ссылке.

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