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Hulu выпустил трейлер фэнтези «Принцесса» с Джоуи Кинг и Домиником Купером

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:30

В сети появился трейлер экшен-фэнтези «Принцесса». Премьера фильма запланирована на 1 июля на Hulu.

Сюжет рассказывает о своенравной принцессе, которую заточили в башне из‑за отказа выходить замуж за социопата. Он, разочарованный решением принцессы, решает напасть на королевство и занять трон. Тогда девушке приходится взять в руки оружие, чтобы спасти свою семью.

В ленте снялись Доминик Купер («Проповедник»), Джоуи Кинг («Притворство») и Ольга Куриленко («Квант милосердия»).

В качестве режиссера выступил вьетнамский постановщик Ле Ван Кьет («Фурия»).

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