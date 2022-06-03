Hulu выпустил трейлер фэнтези «Принцесса» с Джоуи Кинг и Домиником Купером

В сети появился трейлер экшен-фэнтези «Принцесса». Премьера фильма запланирована на 1 июля на Hulu.

Сюжет рассказывает о своенравной принцессе, которую заточили в башне из‑за отказа выходить замуж за социопата. Он, разочарованный решением принцессы, решает напасть на королевство и занять трон. Тогда девушке приходится взять в руки оружие, чтобы спасти свою семью.