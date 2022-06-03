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Paramount+ опубликовал трейлер мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:26

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал первый трейлер мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную». Он выйдет на платформе 23 июня.

Картина расскажет о том, как давние друзья Бивис и Баттхед отправились в космическое путешествие c НАСА в 1998 году. Они испытали невесомость и загадочным образом оказались в 2091 году.

Судя по трейлеру, герои попадут в тюрьму будущего, а также встретятся с пришельцами. Кроме того, Бивису и Баттхеду придется привыкать к новой жизни и скрываться от следящего за ними правительства.

Обоих героев в мультфильме озвучил их создатель Майк Джадж. Он написал сценарий картины и выступил ее режиссером. Над лентой также работали продюсеры Лью Мортон, Майк Ротенберг, Крис Пряноски, Шеннон Пряноски, Бен Калина и Антонио Каноббио.

Фильм выйдет на Paramount+ 23 июня. Созатели обещают, что он станет «самым тупым научно-фантастическим фильмом».

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