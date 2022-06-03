Кайл МакЛахлен и Райан Филлипп снимутся в драме «Жертва Миранды», основанной на тру-крайм истории

Американский актер Кайл МакЛахлен, известный по роли агента Дейла Купера в сериале «Твин Пикс», снимется вместе с Райаном Филлиппом («Жестокие игры», «Столкновение») в драме «Жертва Миранды». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет реальную историю о Триш Вейр, которая была похищена в 1963 году и жестоко изнасилована Эрнесто Мирандой. Трагедия приводит к изменению правовой системы в США, но разрушает жизнь пострадавшей.

Филлипп исполнит роль адвоката, который выступает в Верховном суде ради установления прав Миранды. МакЛахлен же сыграет главного судью Уоррена, которому предстоит обязать полицейских оглашать права преступников при задержании. Это требование получило название Правило Миранды.

Помимо Филлиппа и МакЛахлена, в фильме снимутся Эбигейл Бреслин, Люк Уилсон, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Мирей Энос и Тарин Мэннинг. Режиссером картины выступит Мишель Даннер. Сценарий написали Джордж Колбер и Джей Крейг Стайлс.

Колбер также выступил продюсером кинопроекта наряду с Даннер, Валери Деблер, Брайном Дриллингером и Александрой Гуарньери. Разработкой фильма займется компания Navesink River Productions.