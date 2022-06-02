KFC и бургерная Тимати получили гранты на открытие нового фастфуда

Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC (в России большинством точек управляют ВТБ и группа инвесторов) и основанные рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) бургерные Black Star Burger получили гранты на открытие в Москве новых точек фастфуда. Об этом пишет РБК со ссылкой на Департамент предпринимательства столицы.

Всего по состоянию на начало июня в рамках программы по замещению иностранного фастфуда в департамент поступило более 150 заявок. Из них одобрена 41 на открытие 42 ресторанов. Общая сумма грантов — более 84 млн рублей. Сколько точек могут открыть KFC и Black Star Burger, не уточняется.

Одной из первых такой грант получила сеть ресторанов русской кухни «Теремок», которая заявила о планах открыть две новые точки. Также гранд одобрили сети фастфуда Burger Club, а также сетям кофеен One Price Coffee, Surf Coffee, Bodro Coffee.

В марте этого года Тимур Юнусов рассказывал, что хочет открыть новую сеть крафтового фастфуда, и подал заявку на грант правительства Москвы. По его словам, планов заменить «Макдоналдс» у него нет — он намерен предложить альтернативу «на 100% российского производства». За год должно открыться около пяти точек.