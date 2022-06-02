США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали»

Минфин США ввел санкции против 17 россиян и 17 компаний. В список также попали семь яхт и три самолета, которые связывают с россиянами.
В черный список попали:
- министр строительства Ирек Файзуллин;
- официальный представитель МИД России Мария Захарова;
- вице-премьер Дмитрий Григоренко;
- председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, а также сама компания;
- «Киевская площадь» и председатель совета директоров компании Год Нисанов;
- гендиректор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков;
- оперная певица, жена виолончелиста Сергея Ролдугина Елена Миртова.
Они попали в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Американские санкции против России затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, российских банков и активов ЦБ.