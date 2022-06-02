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США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:01

Минфин США ввел санкции против 17 россиян и 17 компаний. В список также попали семь яхт и три самолета, которые связывают с россиянами.

В черный список попали:


  • министр строительства Ирек Файзуллин;
  • официальный представитель МИД России Мария Захарова;
  • вице-премьер Дмитрий Григоренко;
  • председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, а также сама компания;
  • «Киевская площадь» и председатель совета директоров компании Год Нисанов;
  • гендиректор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков;
  • оперная певица, жена виолончелиста Сергея Ролдугина Елена Миртова.

Они попали в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Американские санкции против России затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, российских банков и активов ЦБ.

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