США ввели санкции против Захаровой, Файзуллина, Мордашова и его «Северстали»

Минфин США ввел санкции против 17 россиян и 17 компаний. В список также попали семь яхт и три самолета, которые связывают с россиянами.

В черный список попали:

министр строительства Ирек Файзуллин;

официальный представитель МИД России Мария Захарова;

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, а также сама компания;

«Киевская площадь» и председатель совета директоров компании Год Нисанов;

гендиректор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков;

оперная певица, жена виолончелиста Сергея Ролдугина Елена Миртова.

Они попали в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Американские санкции против России затронули главу государства, чиновников, бизнесменов, российских банков и активов ЦБ.