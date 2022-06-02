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Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан

Семён Гудошников
Сегодня в 16:42

Боец смешанного стиля Саймумин Мадиев, ставший известным благодаря ролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», будет депортирован в Таджикистан из‑за проблем с документами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника и тренера спортсмена Ризвана Ошурмамадова.

По его словам, Мадиева депортируют в течение нескольких дней. «Жаль, что так случилось», — сказал тренер.

По данным Baza, бойца MMA задержали 26 мая и не обнаружили у него регистрацию. На следующий день Лефортовский суд признал его виновным в нарушении правил миграционного учета (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП). Сейчас Мадиев находится в спецприемнике, утверждает телеграм-канал.

Мадиев стал популярен в конце прошлого года благодаря ролику с тренировки. В нем спортсмен отрабатывает проход в ноги — прием, при котором нужно схватить оппонента за ноги, повалить его и оказаться сверху. На видео был наложен ремикс на 50 Cent.

@rizvanmma Проход в ноги @sa1ka4a003 ♬ оригинальный звук - rizvan mma

Ролик стал вирусным в тиктоке, набрав там более 52 млн просмотров. Многие российские клубы повторили тренд, опубликовав тиктоки с надписью «Москва. Метро Люблино. Работаем». А затем тренд долетел и до Испании — официальный аккаунт «Ла Лиги» (чемпионата Испании по футболу) выложил разминку игроков мадридского «Реала» под тот же самый трек и со знакомой подписью на русском языке.

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