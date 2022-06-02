Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино. Работаем» депортируют в Таджикистан

Боец смешанного стиля Саймумин Мадиев, ставший известным благодаря ролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», будет депортирован в Таджикистан из‑за проблем с документами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника и тренера спортсмена Ризвана Ошурмамадова.

По его словам, Мадиева депортируют в течение нескольких дней. «Жаль, что так случилось», — сказал тренер.

По данным Baza, бойца MMA задержали 26 мая и не обнаружили у него регистрацию. На следующий день Лефортовский суд признал его виновным в нарушении правил миграционного учета (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП). Сейчас Мадиев находится в спецприемнике, утверждает телеграм-канал.

Мадиев стал популярен в конце прошлого года благодаря ролику с тренировки. В нем спортсмен отрабатывает проход в ноги — прием, при котором нужно схватить оппонента за ноги, повалить его и оказаться сверху. На видео был наложен ремикс на 50 Cent.