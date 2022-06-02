В Петербурге арестовали белорусского психолога по делу об оскорблении Лукашенко

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу психолога из Беларуси Андрея Русских по делу об оскорблении Александра Лукашенко. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Марию Беляеву.

Она уточнила, что подобная мера пресечения избрана в отношении Русских для возможной выдачи его белорусским правоохранительным органам. По словам Беляевой, ее подзащитный узнал, что находился в розыске, лишь при задержании на Московском вокзале Петербурга 28 мая.

Обвиняемый не признает свою вину. Защита намерена обжаловать его арест.

Уголовное дело на Русских завели в Беларуси из‑за его постов в соцсетях. Всего психолога обвиняют по двум пунктам белорусского УК — части 1 статьи 368 (оскорбление президента страны) и части 1 статьи 130 (разжигание социальной вражды). По первому обвинению Русских грозит до пяти лет лишения свободы, по второму — до четырех.

Накануне петербургский суд признал законным решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданки Беларуси Яны Пинчук, которую обвиняют на родине в администрировании экстремистского телеграм-канала. Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды, призывам к действиям, направленным против нацбезопасности, и создании экстремистского формирования. Пинчук вину не признает и считает, что ее преследуют по политическим мотивам.