26 июня в десяти регионах России пройдут фестивали ко Дню молодежи

26 июня в России отмечают День молодежи. В честь этого Росмолодежь и региональные власти организует фестивали с мастер-классами, конкурсами и выступлениями музыкантов.

«Отметить молодость» можно будет в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Площадку в каждом городе поделят на девять тематических зон — музыкальная, креативная, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей.

Гости смогут посетить лекции и мастер-классы от спикеров «Знания», попробовать себя в роли журналистов в мобильной студии «Комсомольской правды», пройти профориентационное тестирование от «Волонтеров-медиков» и сняться в клипе «Гимна молодости» от «Большой перемены».

На интерактивном стенде программы «Профессионалитет» можно будет примерить «умную» каску: получив ответы на несколько вопросов, она порекомендует профессию — прямо как распределяющая шляпа для волшебников из «Гарри Поттера». Прямо на фестивалях ряд крупных отраслевых компаний проведут конкурсы стажировок и летних практик, а лучшие претенденты в дальнейшем смогут претендовать на вакансию.

В завершении Дня молодежи выступят известные артисты, среди хедлайнеров — Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, Мот и другие. Появиться на сцене могут и начинающие артисты, включая музыкантов, поэтов, танцоров. Презентовать свои продукты смогут молодые предприниматели и локальные бренды. Чтобы принять участие, нужно подать заявку на сайте фестиваля до 19 июня.

Узнать полную программу фестивалей в каждом городе можно там же, на сайте Дня молодежи. Для тех, кто не сможет их посетить, в группе «Росмолодежи» во «ВКонтакте» будет вестись онлайн-трансляция.