Сборная Украины по футболу вышла в финал стыковых матчей за попадание в ЧМ-2022

Футболисты сборной Украины выступят в финале плей-оффа за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом пишет Sports.ru, который вел текстовую трансляцию матча.

Украинцы прошли в финал благодаря победе в матче против сборной Шотландии. Встреча прошла в Глазго 1 июня и завершилась со счетом 3:1.

Счет открыл украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на 33-й минуте матча. Второй мяч забросил Роман Яремчук (49-я минута), а победный — Артем Довбик (90-я). Автор единственного гола шотландцев — Каллум МакГрегор (79-я).

Игра должна была пройти еще в марте, но ее перенесли на июнь из‑за «военной спецоперации». По той же причине сборная России была отстранена от участия в турнире.

В финале стыковых матчей украинская сборная сыграет с командой Уэльса — игра состоится 5 июня. Ее победитель получит последнюю путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре и сыграет там в группе B с командами Англии, США и Ирана.