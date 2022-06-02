В «Грустнограме» появились анонимные посты

Социальная сеть «Грустнограм» добавила возможность создавать анонимные посты. Об этом представители платформы рассказали «Афише Daily».

Теперь любой пользователь может разместить публикацию о самом сокровенном в разделе «Секреты». Таким образом соцсеть открывает возможность для авторов «быть полностью свободными и откровенными».

«Многие увидели в нас площадку, где они могут быть собой и выражать свои эмоции, не заботясь о том, как выглядеть правильным или успешным. Некоторые писали, что даже рады, что в „Грустнограм“ нет их знакомых и они могут, не стесняясь, писать о себе настоящих», — пояснил основатель платформы Александр Токарев.

Он отметил, что раздел «Секреты» снимает все границы и «позволяет людям быть абсолютно искренними и делиться тем, что для них действительно важно без стыда, оценки или реакции знакомых».

Комментарии в разделе также будут анонимными, однако сами комментаторы не останутся совсем безликими, пообещали в «Грустнограме». Сервис «рандомно раздаст каждому из них аватары с портретом известного поэта или писателя».

«Нам кажется, что это добавит ответственности за сказанное. Лев Толстой или, например, Уильям Блейк просто так не будут рассуждать о сокровенном», — сказал один из сотрудников соцсети.

Основатели «Грустнограма» надеются, что люди будут использовать «Секреты», чтобы выразить что‑то очень личное и получить поддержку, принятие и адекватную обратную связь.