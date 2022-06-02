Суд полностью освободил Джона Хинки, стрелявшего в Рональда Рейгана

Федеральный суд округа Колумбия освободил из заключения Джона Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщил CBS News.

Хинкли провел более 30 лет в психиатрической клинике и был освобожден из нее в 2016 году. Однако мужчина не имел права покидать место своего проживания более чем на 50 миль (около 80 км) — он оставался жить в доме матери в Уильямсберге.

За телефоном Хинкли постоянно следили. Кроме того, он обязан был каждую неделю встречаться с психотерапевтами. Без их разрешения он не мог пользоваться соцсетями и делать какие‑либо публикации в сети.

Теперь Хинкли окажется полностью свободен. Решение суда вступит в силу с 15 июня. В данный момент Хинкли уже 67 лет, с момента его преступления прошло более 31 года.

В марте 1981 года Джон Хинкли начал стрелять в Рональда Рейгана, когда тот выходил из гостиницы в Вашингтоне после выступления. Президент был тяжело ранен и перенес тяжелую операцию. Также ранены были пресс-секретарь Белого дома, полицейский и агент секретной службы.