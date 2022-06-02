перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Производство легковых автомобилей в России снизилось на 85,4% по сравнению с прошлым годом 1:31
В «Грустнограме» появились анонимные посты 1:07
Суд полностью освободил Джона Хинки, стрелявшего в Рональда Рейгана 0:28
«Аэрофлот» запустил прямые полеты в Сочи из девяти городов России Вчера в 23:09
Okai Vehicles/Unsplash
В Петербурге предложили уменьшить число электросамокатов Вчера в 22:17
Panic! At the Disco вернулись с клипом на новую песню и анонсом альбома Вчера в 21:49
Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года Вчера в 21:16
«Рок-н-ролл до сих пор для многих опасен»: «ДДТ» перенес летний концерт в Москве на год Вчера в 20:55
In4security обнаружила в открытом доступе базу с данными клиентов GeekBrains Вчера в 20:28
Президент РАН против разрыва научных связей, новый сингл Viagra Boys и другие новости дня
Вчера в 20:19 дайджест
Дмитрий Муратов выставил на аукцион медаль Нобелевской премии мира Вчера в 20:09
Вышел полноценный трейлер «Межсезонья» Александра Ханта Вчера в 19:32
Оспой обезьян в мире заболели более 550 человек. Заразившихся зафиксировали в 30 странах Вчера в 19:21
Футболисту Курту Зума назначили 180 часов общественных работ за избиение кота Вчера в 19:00
Viagra Boys/YouTube
Viagra Boys выложили видео на новый сингл «Punk Rock Loser» Вчера в 18:37
Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну Вчера в 18:32
Вышел трейлер фильма «Человек из Торонто» Патрика Хьюза Вчера в 18:25
РБК: Владимир Путин уволил пять генералов МВД Вчера в 18:09
Yeah Yeah Yeahs анонсировали выход альбома «Cool It Down» — первого с 2013 года Вчера в 17:40
Александр Авилов/Агентство «Москва»
ТАСС: российские силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию Вчера в 17:27

Суд полностью освободил Джона Хинки, стрелявшего в Рональда Рейгана

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:28

Федеральный суд округа Колумбия освободил из заключения Джона Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщил CBS News.

Хинкли провел более 30 лет в психиатрической клинике и был освобожден из нее в 2016 году. Однако мужчина не имел права покидать место своего проживания более чем на 50 миль (около 80 км) — он оставался жить в доме матери в Уильямсберге.

За телефоном Хинкли постоянно следили. Кроме того, он обязан был каждую неделю встречаться с психотерапевтами. Без их разрешения он не мог пользоваться соцсетями и делать какие‑либо публикации в сети.

Теперь Хинкли окажется полностью свободен. Решение суда вступит в силу с 15 июня. В данный момент Хинкли уже 67 лет, с момента его преступления прошло более 31 года.

В марте 1981 года Джон Хинкли начал стрелять в Рональда Рейгана, когда тот выходил из гостиницы в Вашингтоне после выступления. Президент был тяжело ранен и перенес тяжелую операцию. Также ранены были пресс-секретарь Белого дома, полицейский и агент секретной службы.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить