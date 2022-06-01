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«Известия»: отели Marriott и Hilton могут уйти из России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:55

Крупные гостиничные сети люксового сегмента Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.

Как отмечает агентство, Бухаров знаком с деталями переговоров. Он заявляет, что это связано с геополитической ситуацией и падением трафика: в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер за 60–100 тыс. рублей в сутки.

Гостиничные бренды могут заблокировать в стране свою систему бронирования, с помощью которой можно копить и использовать бонусы в отелях сети.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того что у всего бизнеса сузился горизонт планирования», — добавил Бухаров.

Также он отметил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям, — отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы отелей. Некоторые здания гостиниц с принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам.

Если Marriott и Hilton все-таки решат покинуть Россию, не исключено, что собственники захотят использовать здания прежним образом. То есть они могут перезапустить бизнес под отечественными вывесками.

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