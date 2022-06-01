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«Спартак» отпразднует 100-летие клуба на огромном лайнере на Москве-реке

Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

Московский футбольный клуб «Спартак» приглашает всех своих болельщиков отметить 100-летний юбилей клуба. Мероприятие пройдет с 5 по 12 июня в формате путешествия на лайнере по Москве-реке — и абсолютно бесплатно.

5 июня огромный 80-метровый лайнер отправится в плавание. Его маршрут будет проходить рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых Москва-Сити, парк Горького и памятник Петру I. Загрузка и выгрузка гостей — трижды в день на Пресненской набережной.

В программе — десятки мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба, а также знаменитых болельщиков. Каждый день будет посвящен отдельной эпохе в столетней истории «Спартака»: «20–30-е –становление клуба»; «Золотые 50-е»; «Джазовые 60-е»; «70-е — День болельщика»; «Легендарный стиль 80-х»; «Топовые 90-е», «Новый Спартак» и «Пишем историю вместе».

Гости смогут посмотреть легендарные матчи клуба, попасть на автограф-сессии с участием кумиров, поучаствовать в розыгрышах эксклюзивных подарков, а также посетить тематические бары и онлайн-студию.

На лайнере выставят уникальные экспонаты из музея «Спартака», расположенного на домашней арене клуба. В их числе перчатки Селихова, в которых он взял пенальти в матче с «Легией», легендарная маска Промеса, золотая медаль сезона 2016/2017, «те самые бутсы Шмарова», в которых он забил «золотой» гол киевскому «Динамо» в чемпионском сезоне 1989 года, и многое другое.

«100-летие клуба — важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог „Спартак“. Подготовленная совместно с Winline программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба. Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нем участие», — сказал владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

Чтобы принять участие в мероприятиях в честь столетия клуба, необходимо зарегистрироваться на сайте (это бесплатно).

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