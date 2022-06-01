7 июня московский Дом культуры «ГЭС-2» запускает новую концертную программу «Обретенное время» в рамках акустической выставки «Настройки». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Одной из главных тем нового этапа «Настроек» станет воссоздание музыки прошлого на исторических инструментах. «При таком подходе исполнитель позволяет представляет старых мастеров как актуальных художников», — сообщает «ГЭС-2».
Российский клавесинист Дмитрий Зубов представит программу из произведений разных периодов творчества Баха на инструменте, созданном в мастерской Дмитрия Белова по нидерландскому образцу XVII века.
В программе «Сделано в „ГЭС-2“» Московский ансамбль современной музыки исполнит четыре новых произведения, написанные для «Настроек» по заказу фонда V–A–С. В «ГЭС-2» назвали их «размышлением о природе постсоветской музыкальной сцены».
Ансамбль Pratum Integrum среди прочих произведений представит Passionslieder («Страстные песни») Владимира Мартынова. Это «знаковая партитура позднесоветского музыкального авангарда, генетически связанная с музыкой европейского барокко», рассказывают организаторы.
Программа концертов:
«Бах 360°». Дмитрий Зубов
7 июня
Иоганн Себастьян Бах
Токката фа-диез минор BWV 910
Каприччио ми мажор BWV 993
Соната ля минор BWV 965 (по сонате Иоганна Адама Рейнкена из сборника «Hortus musicus»), 1687
Дуэт соль мажор BWV 804 («Clavierübung III»)
Фантазия и фуга ля минор BWV 904
Партита ре мажор BWV 828
«Сделано в „ГЭС-2“»
12 июня
Марк Булошников
Валерий Воронов
Юрий Красавин
Дария Маминова
Новые сочинения, написанные по заказу фонда V–A–C, 2022
Антон Светличный
Attention Deficit Disorder («Синдром дефицита внимания»), 2022
Московский ансамбль современной музыки
Дирижер — Мэри Чеминава
Passionslieder. Страстные песни
23 июня
Генрих Игнац Франц фон Бибер
Партита № 3 ля минор из сборника Mensa sonora, 1680
Иоганн Адам Рейнкен
Соната № 1 ля минор для двух скрипок, виолы да гамба и basso continuo (из сборника «Hortus musicus»), 1687
Романус Вайхляйн
Соната № 3 ля минор (из сборника «Encaenia musices»), 1695
Владимир Мартынов
Passionslieder («Страстные песни»), 1977
Солисты оркестра Pratum Integrum
Художественный руководитель — Павел Сербин
Концертмейстер — Сергей Фильченко
Адрес «ГЭС-2»: Болотная набережная, дом 15. Подробнее о мероприятиях — на сайте фонда V-A-C.