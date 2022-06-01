7 июня московский Дом культуры «ГЭС-2» запускает новую концертную программу «Обретенное время» в рамках акустической выставки «Настройки». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Одной из главных тем нового этапа «Настроек» станет воссоздание музыки прошлого на исторических инструментах. «При таком подходе исполнитель позволяет представляет старых мастеров как актуальных художников», — сообщает «ГЭС-2».

Российский клавесинист Дмитрий Зубов представит программу из произведений разных периодов творчества Баха на инструменте, созданном в мастерской Дмитрия Белова по нидерландскому образцу XVII века.

В программе «Сделано в „ГЭС-2“» Московский ансамбль современной музыки исполнит четыре новых произведения, написанные для «Настроек» по заказу фонда V–A–С. В «ГЭС-2» назвали их «размышлением о природе постсоветской музыкальной сцены».

Ансамбль Pratum Integrum среди прочих произведений представит Passionslieder («Страстные песни») Владимира Мартынова. Это «знаковая партитура позднесоветского музыкального авангарда, генетически связанная с музыкой европейского барокко», рассказывают организаторы.

Программа концертов:

«Бах 360°». Дмитрий Зубов

7 июня

Иоганн Себастьян Бах

Токката фа-диез минор BWV 910

Каприччио ми мажор BWV 993

Соната ля минор BWV 965 (по сонате Иоганна Адама Рейнкена из сборника «Hortus musicus»), 1687

Дуэт соль мажор BWV 804 («Clavierübung III»)

Фантазия и фуга ля минор BWV 904

Партита ре мажор BWV 828

«Сделано в „ГЭС-2“»

12 июня

Марк Булошников

Валерий Воронов

Юрий Красавин

Дария Маминова

Новые сочинения, написанные по заказу фонда V–A–C, 2022

Антон Светличный

Attention Deficit Disorder («Синдром дефицита внимания»), 2022

Московский ансамбль современной музыки

Дирижер — Мэри Чеминава

Passionslieder. Страстные песни

23 июня

Генрих Игнац Франц фон Бибер

Партита № 3 ля минор из сборника Mensa sonora, 1680

Иоганн Адам Рейнкен

Соната № 1 ля минор для двух скрипок, виолы да гамба и basso continuo (из сборника «Hortus musicus»), 1687

Романус Вайхляйн

Соната № 3 ля минор (из сборника «Encaenia musices»), 1695

Владимир Мартынов

Passionslieder («Страстные песни»), 1977

Солисты оркестра Pratum Integrum

Художественный руководитель — Павел Сербин

Концертмейстер — Сергей Фильченко

Адрес «ГЭС-2»: Болотная набережная, дом 15. Подробнее о мероприятиях — на сайте фонда V-A-C.