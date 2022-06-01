В Okko вышла коллекция аниме-фильмов Хаяо Миядзаки

В Okko стала доступна коллекция аниме-фильмов режиссера Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Библиотека из 21 аниме включает в себя такие фильмы, как «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», «Шепот сердца», «Возвращение кота» и другие шедевры.

Кроме того, в Okko появился инсайдерский документальный фильм о студии Ghibli «Царство грез и безумия», в котором Хаяо Миядзаки и Исао Такахата рассказывают о создании своих аниме-фильмов.

Картины Миядзаки были отмечены наградами на крупнейших международных кинофестивалях. Его самая известная лента «Унесенные призраками» в 2002 году удостоилась премии «Оскар». Режиссер также получил почетную «премию Академии» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Последняя картина Миядзаки «Ветер крепчает» была номинирована на «Оскар» в 2013 году в категории «Лучший мультипликационный полнометражный фильм». После выхода этой ленты японский художник объявил о завершении своей карьеры в анимации.

Ознакомиться с картинами Миядзаки можно здесь.