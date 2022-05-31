Минобрнауки порекомендовало вузам не участвовать в программе Erasmus+

Министерство образования и науки РФ порекомендовало российским образовательным организациям не участвовать в программе по обмену студентами и преподавателями Erasmus+. Об этом сообщилТАСС.

В министерстве отметили, что Совет ЕС установил запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под госконтролем организации.

Erasmus+ в свою очередь является как раз программой, которая финансируется из бюджета ЕС. В связи с этим российское ведомство не рекомендует продолжать сотрудничество.

С 2014 года в программе Erasmus+ приняли участие свыше 13,2 тыс. российских тудентов. Такие данные появились в апреле 2021 года. Тогда же глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявлял, что стипендии российским студентам направлены на раскол России.