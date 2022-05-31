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Netflix тестирует дополнительную плату за использование одного аккаунта несколькими людьми

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:18

Стриминговый сервис Netflix начал тестировать новую систему оплаты в Коста-Рике, Чили и Перу. В этих странах платформа теперь взимает плату за использование одного аккаунта несколькими людьми. Об этом сообщил Business Insider.

Эта мера призвана ограничить пользователей, которые делятся своими аккаунтами с друзьями и знакомыми. Таким образом компания пытается скомпенсировать убытки от уменьшения подписчиков, которое зафиксировали в прошлом году.

По словам издания, за использование учетных записей людьми за пределами домохозяйства Netflix взимает 2,99 доллара с человека. Однако, по словам пользователей, система работает неидеально.

Зачастую сервис требует дополнительную оплату с легальных пользователей, если те, например, отправились в путешествие и использовали Netflix за пределами своего города. В этом случае владельцу аккаунта необходимо ввести код верификации, чтобы избежать платы.

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