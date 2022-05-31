Музей PERMM покажет работы Кабакова и «Медицинской герменевтики» в честь 13-летия

3 июня пермский музей современного искусства PERMM представит выставку «Его глаза никогда не выражали ненависти», приуроченную к 13-летию со дня открытия. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организатора.

Зрители увидят новую интерпретацию собрания музея — около 200 экспонатов на трех этажах, сообщили в PERMM. Центральными станут три работы: «Но поздно» группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“», «Передача энергии» Ильи Кабакова и «Его глаза никогда не выражали ненависти» (имя произведения цитируется в названии выставки) вновь авторства «Медицинской герменевтики».

Они задают темы этажей — это «форма», «энергия» и «идентичность». Вместо аннотаций используются облака тегов для свободной интерпретации связей между экспонатами.

Среди других участников экспозиции — группы AES+F и Recycle, Анатолий Осмоловский, Ольга и Александр Флоренские, участвовавшая в «Коллективных действиях» Сабина Хэнсген.

Всего коллекция PERMM состоит из 1500 экспонатов, созданных в промежутке с 1976 по 2021 год, в семи разделах: живопись, графика, скульптура, ткани, фотографии и видео, инсталляции и объекты. Музей отмечает, что не имеет возможности показывать произведения в постоянной экспозиции, поэтому включает ряд предметов из собрания в выставки в течение года.

«Музейная проблема, связанная с отсутствием постоянной экспозиции, со временем превратилась из недостатка в возможность — многочисленные версии показа коллекции только усиливают диапазон интерпретаций экспонатов, раскрывая потенциал „ролей“, в которых то или иное произведение может выступать. Каждая такая выставка в каком‑то смысле становится „полевым“ тестированием будущей постоянной экспозиции», — указали в PERMM.

Куратором выставки выступила Наиля Аллахвердиева, консультантами — Арсений Сергеев и Наталья Суркова.

Адрес: Пермь, бульвар Гагарина, 24. Подробности — на сайте музея.