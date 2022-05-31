ЮНЕСКО: с начала «военной операции» на территории Украины пострадали 139 культурных объектов

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила о повреждении 139 культурных объектов на территории Украины с начала «военной операции» ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ЮНЕСКО отмечается, что с 24 февраля по 30 мая, по предварительным данным, пострадали 62 религиозных здания, 12 музеев, 26 исторических зданий, 17 зданий, предназначенных для культурной деятельности, 15 памятников и семь библиотек.

Организация также подчеркнула, что «ни один объект, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не пострадал». Большинство объектов, которые учтены в списке, находятся в Харьковской (40), Донецкой (38) и Киевской (26) областях.

Ранее МИД Франции заявил, что фонд Aliph выделил пакет финансовой помощи в размере 2 млн евро для проектов по защите украинского культурного наследия.