Австралийские кинематографисты снимут экранизацию кулинарной книги

В Австралии появится экранизация популярной кулинарной книги. Ее спродюсируют Лиза Шонесси («2067: Петля времени») и Александра Берк. Об этом сообщил Variety.

Сценарий картины напишет Кэтрин Томсон («Нет места милее дома родного»). Он будет основан на бестселлере Стефани Александер и Мэгги Бир «Тосканская кулинарная книга», вышедшем в 2003 году.

Предполагается, что киноадаптация будет выполнена в духе фильма «Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических». Она, вероятно, расскажет о путешествии авторов книги, шеф-поваров и писательниц, из Австралии в Италию.

«Все ингредиенты налицо: две очень разные, чрезвычайно успешные, творческие и щедрые подруги в возрасте за 50 лет, которые за год до этого дали обещание и поклялись его сдержать — взять столь необходимый перерыв и открыть кулинарную школу в Тоскане», — сказала Томсон.

Оригинальная книга рассказывает посвящена именно времени, которое Александер и Бир провели неподалеку от Сиены, где они открыли кулинарную школу. В книге они поведали, какие блюда готовили, какие места посещали и каких людей встречали.

«На страницах „Тосканской кулинарной книги“ — чудесная история дружбы и приключения. Меня также поразило, насколько актуальны сегодня их идеи о современном производстве и приготовлении продуктов питания, правах коренных народов, мультикультурализме и гендерном равенстве», — добавила Берк.