DeLorian показала концепт электромобиля по мотивам машины из «Назад в будущее»

Американский автоконцерн DeLorian показал изображения электрической версии культового автомобиля из фильма «Назад в будущее». Об этом пишет Autocar.
Электрокар получил название Alpha5. Это обновленная версия модели DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год и стала популярна благодаря тому, что на ней главный герой картины путешествовал во времени.
Над дизайном Alpha5 работало ателье Italdesign, которое создавало и оригинальный автомобиль. От узнаваемого дизайна остались только «двери-чайки», которые открываются вверх, — в остальном дизайн сильно изменился. Также машина теперь четырехместная.
Официальная презентация автомобиля состоится в августе 2022 года, а запуск производства DeLorian запланировала на 2024-й. Выпустят всего 88 машин — в фильме, чтобы переместиться во времени, Марти и доктор Браун разгонялись до 88 миль в час.
Из технических характеристик: время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч), дальность хода — 300 миль (482,8 км).