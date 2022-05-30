DeLorian показала концепт электромобиля по мотивам машины из «Назад в будущее»

Американский автоконцерн DeLorian показал изображения электрической версии культового автомобиля из фильма «Назад в будущее». Об этом пишет Autocar.

Электрокар получил название Alpha5. Это обновленная версия модели DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год и стала популярна благодаря тому, что на ней главный герой картины путешествовал во времени.

Над дизайном Alpha5 работало ателье Italdesign, которое создавало и оригинальный автомобиль. От узнаваемого дизайна остались только «двери-чайки», которые открываются вверх, — в остальном дизайн сильно изменился. Также машина теперь четырехместная.