Владелец Stardogs запустил в Москве и Петербурге новую сеть с более дорогими хот-догами

Владелец фастфуд-точек Stardogs открыл новую сеть с хот-догами Est.1993 в более высоком ценовом сегменте. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник на рынке.

Две точки сети уже работают — в Москве и Петербурге. Менеджер по маркетингу и развитию новых проектов Est.1993 Юлия Васильичева сказала, что сеть будет развиваться в том числе по модели франшизы. Инвестиции в запуск одного заведения составят около 8 млн рублей.

На сайте заведения обещают погрузить гостей «в атмосферу Олимпа» и дать возможность «ощутить себя героем древнегреческих мифов». Хот-доги в меню названы в честь различных богов и богинь: Гефеста (с пастрами), Посейдона (с креветками и авокадо), Афродиты (с моцареллой и соусом сальса). Обойдется среднее блюдо в 700 рублей.