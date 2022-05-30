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Владелец Stardogs запустил в Москве и Петербурге новую сеть с более дорогими хот-догами

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

Владелец фастфуд-точек Stardogs открыл новую сеть с хот-догами Est.1993 в более высоком ценовом сегменте. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник на рынке.

Две точки сети уже работают — в Москве и Петербурге. Менеджер по маркетингу и развитию новых проектов Est.1993 Юлия Васильичева сказала, что сеть будет развиваться в том числе по модели франшизы. Инвестиции в запуск одного заведения составят около 8 млн рублей.

На сайте заведения обещают погрузить гостей «в атмосферу Олимпа» и дать возможность «ощутить себя героем древнегреческих мифов». Хот-доги в меню названы в честь различных богов и богинь: Гефеста (с пастрами), Посейдона (с креветками и авокадо), Афродиты (с моцареллой и соусом сальса). Обойдется среднее блюдо в 700 рублей.

Интерьер московского Est.1993

© Est.1993/«ВКонтакте»
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Интерьер петербургской точки

© Est.1993/«ВКонтакте»
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Est.1993 можно отнести к формату fast-casual, интерес к которому вызван переходом гостей из ресторанов к более бюджетным заведениям, считает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Он и сам собирается запустить сеть чебуречных в высоком сегменте.

Есть и другие плюсы такого формата: нужно закупать меньше ингредиентов, чем в ресторане с полноценным меню, и нет зависимости от импорта. Гендиректор RestCon Елена Перепелица отмечает, что закупочные цены с конца февраля выросли в среднем на 30%, а соразмерно повысить цены блюд рестораторы не могут.

Однако за пределами крупных городов развивать подобный формат будет сложно из‑за нехватки аудитории, считает глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

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