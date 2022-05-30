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Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Визовый центр Италии VMS в Москве на своем сайте сообщил, что банк «Интеза» снова начал принимать оплату консульского сбора. Он возобновил работу в прежнем режиме.

VMS возобновил прием документов на визу. Причины, по которым «Интеза» вновь принимает платежи, в сообщении визового центра не уточняются.

В конце мая визовый центр Италии в Москве объявил, что временно невозможно оплачивать консульский сбор через уполномоченный банк «Интеза». По информации The Bell, это связано с предписанием Центробанка РФ, принятым в качестве ответной меры на санкции Италии против российской дипмиссии.

Из‑за этого документы на визу могли подать только россияне, которые успели оплатить консульский сбор или освобождены от его оплаты.

1 марта Италия сняла коронавирусные ограничения и начала принимать российских туристов. Для въезда достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест. Небо над страной закрыто для российских самолетов, поэтому прямых рейсов сейчас нет. Актуальную информацию можно проверять на сайте Ассоциации туроператоров России.

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