Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме

Визовый центр Италии VMS в Москве на своем сайте сообщил, что банк «Интеза» снова начал принимать оплату консульского сбора. Он возобновил работу в прежнем режиме.

VMS возобновил прием документов на визу. Причины, по которым «Интеза» вновь принимает платежи, в сообщении визового центра не уточняются.

В конце мая визовый центр Италии в Москве объявил, что временно невозможно оплачивать консульский сбор через уполномоченный банк «Интеза». По информации The Bell, это связано с предписанием Центробанка РФ, принятым в качестве ответной меры на санкции Италии против российской дипмиссии.

Из‑за этого документы на визу могли подать только россияне, которые успели оплатить консульский сбор или освобождены от его оплаты.

1 марта Италия сняла коронавирусные ограничения и начала принимать российских туристов. Для въезда достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест. Небо над страной закрыто для российских самолетов, поэтому прямых рейсов сейчас нет. Актуальную информацию можно проверять на сайте Ассоциации туроператоров России.