Норвегия сменила официальное название Беларуси. Было Hviterussland, стало Belarus

Власти Норвегии изменили название Беларуси в официальных документах. Вместо Hviterussland стало Belarus, рассказала в своем твиттере министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.

Прежнее название переводилось как «Белая Россия»: hvite — «белый» и Russland — «Россия». Хюитфельд выразила поддержку «борьбе белорусского народа за свободу и демократию» и поделилась этим известием со Светланой Тихановской.

Тихановская, в свою очередь, заявила о постоянной поддержке норвежского правительства демократии в Беларуси и оценила символическое решение.

Первой страной, отказавшейся от названия Беларуси как «Белой России», стала Швеция в 2019 году. Этот шаг оценил белорусский посол в Стокгольме Дмитрий Мирончик. В марте 2021 года то же самое сделала Дания.